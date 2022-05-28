В Казани на время ограничат движение по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова

В Казани временно ограничат движение для пешеходов по улицам Восстания и Кулахметова, а также для автомобилей по улице Васильченко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 1 по 30 июня частично закроется проезд машин по проезжей части по улице Васильченко возле домов №1в, №6, №6/1, №7, №9/9, №12/4, №16 к.1, №16 к.2, №31 к.2, №63. С 30 июня по 25 августа частично перекроют тротуары возле здания №31 по улице Кулахметова и здания №83а по улице Восстания.

Ограничения связаны с работами на сетях газопровода.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 30 мая в Казани ограничат движение на проезжей части по Горьковскому шоссе возле СК «Олимпиец» из-за подготовки к реконструкции автодороги . Проезд будет закрыт до 1 декабря.

Дарья Акимова