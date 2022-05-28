На участке Горьковского шоссе в Казани ограничат движение до зимы

С 30 мая в Казани из-за подготовки к реконструкции автодороги ограничат движение на проезжей части по Горьковскому шоссе возле СК «Олимпиец». Проезд будет закрыт до 1 декабря. Об этом предупреждает мэрия города.

Отмечается, что для водителей предоставят объездные пути вдоль участка производственных работ — по три полосы в обе стороны движения. Автовладельцев призвали соблюдать требования временных дорожных знаков.

Фото: kzn.ru

Вчера сообщалось, что в столице Татарстана на проспектах Ибрагимова и Ямашева частично ограничат движение в связи с реконструкцией магистрального тепловода. Например, до 5 июня проезд будет закрыт возле здания №42 по проспекту Ибрагимова и дома №9 по проспекту Ямашева.

Диана Жиленкова