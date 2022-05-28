«Коммерсант»: российские потребители столкнулись со сложностями с возвратом сертификатов магазинов

Фото: Максим Платонов

Торговые сети массово отказываются возвращать средства за купленные подарочные карты и сертификаты, сообщает «Коммерсант».



Посетители столкнулись с проблемами с возвратом средств за сертификаты в магазинах, прекративших работу в России, — Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s.

Однако обслуживание карт заморозила и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»). Здесь проблема связана с техническим сбоем в IT-системе программы лояльности группы, связанного со сложностями на стороне зарубежного подрядчика.

В сети заявили, что в период перевода программ лояльности на процессинг российской разработки функции списания, просмотра баллов, выпуска новых карт и ряд других сервисов будут недоступны. Воспользоваться подарочной картой пока нельзя, но, как уверили в компании, можно вернуть деньги.

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» вчера сообщало, что в торгово-развлекательном центре «Кольцо» в столице Татарстана под прежним названием открылись магазины Reserved и Cropp, а в ТЦ Kazan Mall у магазинов House и Cropp уже сменилась вывеска. Согласно информации портала «Объясняем.рф», бренды ретейлера LPP после возобновления работы в России должны сменить название.

Маргарита Головатенко