В Татарстане суд приговорил к условному сроку устроившую на квадроцикле пьяное ДТП, в котором погиб ребенок

Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 52-летней женщины. Суд признал ее виновной по статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Трагедия произошла в июне прошлого года в селе Ключищи Верхнеуслонского района. Женщина, будучи пьяной, села за руль квадроцикла и повезла свою знакомую и двух ее малолетних детей на пристань. Она выехала на асфальтированную дорогу, затем не справилась с управлением и съехала на обочину, после чего врезалась в надворную постройку. 11-летняя пассажирка квадроцикла скончалась на месте, остальные пассажиры получили различные травмы.

Свою вину женщина полностью признала и возместила моральный вред в размере 2,4 млн рублей.

Фото: прокуратура РТ

Суд приговорил ее к 5 с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права управления транспортными средствами на 2 с половиной года.

Как ранее рассказывало «Реальное время», на первом заседании суда родители погибшей девочки просили у суда не сажать виновницу ДТП. Они заявили, что не держат на нее зла. Сама женщина в суде со слезами просила прощения.



Татьяна Леухина