За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 19,5 тысячи человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуировали 19 598 человек, включая 2 629 детей. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, с начала спецоперации на Украине на российскую территорию прибыли 1 502 055 переселенцев, 247 458 из них — дети, сообщает «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны России

Также сегодня в Минобороны сообщили, что в жилых домах в Харькове и Константиновке боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки. По данным ведомства, при этом эвакуация мирного населения из зданий не осуществлялась.

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Диана Жиленкова