Минобороны: в жилых домах Харькова и Константиновки украинские военные оборудовали снайперские точки

В жилых домах в Харькове по улице Клочковской и в Константиновке Донецкой Народной Республики по улице Циолковского боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, эвакуация мирных граждан из зданий в указанных населенных пунктах не проводилась. Также в лицее №65 и Центре профессионально-технического образования №47 в Краматорске националисты оборудовали опорные пункты, разместили артиллерию и РСЗО. Жителей близлежащих домов удерживают в помещениях под предлогом обеспечения безопасности.

Фото: function.mil.ru

Мизинцев добавил, что в населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики оборудованы склады с боеприпасами. Помимо этого, в ангарах предприятия размещена военная техника. Сотрудников фабрики насильно удерживают в подвале одного из административных зданий, передает «РИА Новости».

По данным Минобороны, российские ракетные войска и артиллерия поразили за последние сутки еще около 550 целей Вооруженных сил Украины. Среди них 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 53 артиллерийских огневых позиции.

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Диана Жиленкова