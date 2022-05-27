СМИ: Wella покидает российский рынок
Косметическая компания Wella намерена покинуть российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо немецкого производителя.
В обращении говорится, что продукция под брендами Wella больше не производится и не продается на территории страны. Права собственности на бизнес получит местная команда топ-менеджеров.
Решение о приостановке деятельности в России в марте этого года принял и американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder. Причиной стала ситуация вокруг Украины. А в апреле о решении закрыть все магазины на российской территории объявила французская косметическая компания L'Occitane.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым