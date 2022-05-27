СМИ: Wella покидает российский рынок

Косметическая компания Wella намерена покинуть российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо немецкого производителя.

В обращении говорится, что продукция под брендами Wella больше не производится и не продается на территории страны. Права собственности на бизнес получит местная команда топ-менеджеров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Решение о приостановке деятельности в России в марте этого года принял и американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder. Причиной стала ситуация вокруг Украины. А в апреле о решении закрыть все магазины на российской территории объявила французская косметическая компания L'Occitane.

Диана Жиленкова