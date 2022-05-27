Следком России изучит данные Минобороны об исследованиях по изучению натуральной оспы на Украине

Следственный комитет России запросит и изучит данные Министерства обороны страны о проведении на Украине биологических исследований по изучению натуральной оспы. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

— Согласно имеющейся информации, на Украине осуществлялся проект по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, — говорится в заявлении Следкома.

Фото: realnoevremya.ru

В ведомстве добавили, что в лабораториях также обнаружили материалы инструкторов США по обучению специалистов Украины работе в указанной сфере. Данному факту дадут уголовно-правовую оценку, передает ТАСС.

Сегодня начальник войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что интерес Пентагона к натуральной оспе не случаен. По его словам, возвращение возбудителя заболевания обернется глобальной катастрофой во всем мире.



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Диана Жиленкова