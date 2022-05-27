В биолабораториях США на Украине обучали экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы

В ходе специальной военной операции в биолабораториях на Украине обнаружили материалы инструкторов США по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Об этом сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, интерес Пентагона к этому заболеванию не случаен: возвращение возбудителя инфекции обернется глобальной катастрофой во всем мире. Например, натуральная оспа так же заразна, как и коронавирус, однако летальность от этой инфекции в 10 раз выше.

Фото: warheroes.ru

Отмечается, что американское Министерство обороны разработало программу вакцинации от натуральной оспы еще в 2003 году. Прививку необходимо делать военным, дипломатам и медработникам. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биоагент для боевого применения, передает «РИА Новости».

Также в этом месяце Кириллов сообщал, что жителей Славяносербского района Луганской народной республики в 2020 году пытались заразить туберкулезом. Для этого листовки в виде фальшивых денежных купюр инфицировали возбудителем инфекции и распространили среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое.

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Диана Жиленкова