Курс евро на Мосбирже поднялся выше 70 рублей впервые с 12 мая

Фото: Анна Сейтумерова

Впервые с 12 мая курс евро на Московской бирже превысил 70 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара также поднялся на 1,86%, до 66,47 рубля.

Кроме того, на 10.03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,75% и находится на уровне 2 431,13 пункта, индекс РТС снижается до 1 163,21 пункта.

Фото: pixabay.com

Накануне курс евро на Московской бирже в 12.24 мск поднялся до 64,67 рубля, доллара — до 61,98 рубля. Банк России установил на пятницу, 27 мая, официальный курс доллара 62,04 рубля, курс евро — 64,43 рубля.



Дарья Акимова