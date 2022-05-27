В Казани до июня ограничат движение на проспектах Ибрагимова и Ямашева

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на проспектах Ибрагимова и Ямашева частично ограничат движение для пешеходов и автомобильного транспорта в связи с реконструкцией магистрального тепловода. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 28 мая по 5 июня движение ограничат по проезжей части и местному проезду возле здания №42 по проспекту Ибрагимова и дома №9 по проспекту Ямашева.

Фото: kzn.ru

С 6 по 14 июня частично закроют проезжую часть и частично ограничат движение по местному проезду возле дома №9 по проспекту Ямашева.

В связи с реконструкцией магистрального тепловода также ограничили движение по улице Завойского в Казани.

Татьяна Леухина