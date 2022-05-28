В Казани реконструируют участок тепловых сетей за 40 млн рублей

АО «Татэнерго» объявило тендер на реконструкцию внутриквартального участка тепловых сетей по улице Большая Крыловка за 40 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы и провести экспертизу промышленной безопасности данного объекта. Среди работ: разработка грунта и монтаж плит перекрытия канала, демонтаж существующей трассы теплоносителя, сварка, укладка и полная засыпка труб, а также восстановление дорог и тротуаров после завершения.

Подать заявку можно 14 июня, итоги подведут 8 июля.

Отмечается, что при монтаже оборудования и трубопроводов должен осуществляться операционный контроль качества. Кроме того, работы при температурах наружного воздуха ниже или выше предусмотренных условиями эксплуатации труб должны производиться с соблюдением мер, обеспечивающих их сохранность.

Фото: скриншот проектной документации

25 мая стало известно, что АО «Татавтодор» объявил тендер на переустройство водопровода и газопровода вдоль реконструируемой автомобильной дороги М-7 «Волга» — Секинесь — Омары в Мамадышском районе республики. Начальная цена договора — 22,8 млн рублей.

Работы должны выполняться не менее 50 и не более 70 календарных дней со дня заключения договора. Подрядчик обязуется произвести демонтаж и замену труб и люков, а также установить плиты перекрытия и уплотнить грунт.

Максим Кокунин