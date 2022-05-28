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В Казани реконструируют участок тепловых сетей за 40 млн рублей

00:32, 28.05.2022
В Казани реконструируют участок тепловых сетей за 40 млн рублей
Фото: pxhere.com

АО «Татэнерго» объявило тендер на реконструкцию внутриквартального участка тепловых сетей по улице Большая Крыловка за 40 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы и провести экспертизу промышленной безопасности данного объекта. Среди работ: разработка грунта и монтаж плит перекрытия канала, демонтаж существующей трассы теплоносителя, сварка, укладка и полная засыпка труб, а также восстановление дорог и тротуаров после завершения.

Подать заявку можно 14 июня, итоги подведут 8 июля.

Отмечается, что при монтаже оборудования и трубопроводов должен осуществляться операционный контроль качества. Кроме того, работы при температурах наружного воздуха ниже или выше предусмотренных условиями эксплуатации труб должны производиться с соблюдением мер, обеспечивающих их сохранность.

Фото: скриншот проектной документации

25 мая стало известно, что АО «Татавтодор» объявил тендер на переустройство водопровода и газопровода вдоль реконструируемой автомобильной дороги М-7 «Волга» — Секинесь — Омары в Мамадышском районе республики. Начальная цена договора — 22,8 млн рублей.

Работы должны выполняться не менее 50 и не более 70 календарных дней со дня заключения договора. Подрядчик обязуется произвести демонтаж и замену труб и люков, а также установить плиты перекрытия и уплотнить грунт.

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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