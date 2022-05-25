На переустройство водопровода в Мамадышском районе Татарстана выделят 22,8 млн рублей

АО «Татавтодор» объявил тендер на переустройство водопровода и газопровода вдоль реконструируемой автомобильной дороги М-7 «Волга» — Секинесь — Омары в Мамадышском районе республики. Начальная цена договора — 22,8 млн рублей. Средства выделяются из регионального бюджета, сообщается на сайте госзакупок.

Работы должны выполняться не менее 50 и не более 70 календарных дней со дня заключения договора. Подрядчик обязуется произвести демонтаж и замену труб и люков, а также установить плиты перекрытия и уплотнить грунт.

Фото: скриншот проектной документации

Отмечается, что на объектах также проложены линии связи и электричества, в связи с чем до начала земляных работ строительная организация должна вызвать на трассу представителей эксплуатирующих организаций с целью уточнения места прохождения и глубины подземных сооружений.

Фото: скриншот проектной документации

Заявку на участие в тендере можно подать до 6 июня, итоги подведут 7 июня.

17 мая сообщалось, что «Татавтодор» объявил тендер на реконструкцию моста по автомобильной дороге М-7 «Волга» — Секинесь — Омары в в Мамадышском районе Татарстана. Начальная цена договора составила 46,2 млн рублей. Исполнителю необходимо демонтировать старые конструкции и ограждения, после чего возвести новые береговые и промежуточные опоры. На них будут укладываться пролетные строения и мостовое полотно. Кроме того, подрядчик должен установить водоотвод с очистными сооружениями, а также проложить временную объездную дорогу.



Максим Кокунин