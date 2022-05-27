Казанская прокуратура проверит информацию о непригодном жилье для мальчика-инвалида

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Казани займется проверкой информации о ненадлежащих жилищных условиях ребенка-инвалида. В случае выявления нарушений в ведомстве примут меры прокурорского реагирования. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По информации отца мальчика, ребенку, страдающему с раннего детства тяжелым заболеванием, полагалось жилье по закону вне очереди. Его семья подала заявку в 2014 году и заселилась в новую квартиру спустя полгода. Однако жилплощадь находилась на пятом этаже, а лифт в доме оказался слишком узкий, в него не пролезала коляска. Отцу и соседям подростка приходится спускать его на руках.

Отец ребенка обратился в суд и попросил установить новый лифт в здании. Однако никакого ответа не последовало. В апреле 2021 года квартира была признана непригодной для проживания ребенка-инвалида, но на этом дело остановилось.

Сегодня стало известно, что прокуратура Альметьевска начала проверку информации о скудном питании в одном из детских садов города. В в соцсетях одна из жительниц пожаловалась на это.



Дарья Акимова