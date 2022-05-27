Прокуратура Альметьевска проверит информацию о скудном питании в детском саду

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Альметьевска начала проверку информации о скудном питании в одном из детских садов города. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На днях в соцсетях жительница Альметьевска пожаловалась на питание в детском саду № 35. По ее словам, меню в последнее время стало скудным. Убрали салаты, выпечку и супы. Яблоки стали давать один раз в неделю. Женщина заявила, что ходят весь день голодными и, возвращаясь домой, просят есть. При этом родители платят деньги за еду.

Прокурору Альметьевска поручили проверить информацию о питании. При наличии оснований будут приняты меры реагирования для устранения нарушений.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На днях прокуратура Ютазинского района Татарстана занялась проверкой информации о лишении доступа к питьевой воде 95-летнего ветерана тыла. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Дарья Акимова