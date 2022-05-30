ESG-рейтинг Ак Барс Страхование повышен до уровня «А2.esg»

Фото: предоставлено ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Агентство НРА на основе независимой оценки присвоило Ак Барс Страхование ESG-рейтинг на уровне «А2.esg». Это означает, что, принимая ключевые решения, компания всерьез заботится об устойчивом развитии. Рейтинг состоит из трех блоков — E (Environmental, Окружающая среда), S (Social, Общество) и G (Governance, Корпоративное управление).



Оценка компании по блоку Е основана на том, что операционная деятельность в Ак Барс Страхование осуществляется максимально экологично. Здесь действует стандарт «Зеленый офис», подразумевающий заботу об энергосбережении, максимально экологичные закупки, раздельный сбор отходов, снижение углеродного следа, по возможности — отказ от пластика, экологическое просвещение работников предприятия.

Высокая оценка по блоку S выставлена благодаря высоким стандартам заботы о сотрудниках и благотворительной деятельности компании. Ак Барс Страхование постоянно занимается благотворительными программами — в 2021 году на это было потрачено около 10 млн рублей. Один рубль с каждого проданного бумажного полиса отчисляется на посадку лесных массивов. Социальная составляющая укрепляется: текучесть кадров снижается, регулярно публикуется информация о соотношении женщин и мужчин в списке сотрудников. Работникам предприятия предоставляется возможность взять ипотеку по льготной ставке.

Кроме того, Ак Барс Страхование стремится распространять цели устойчивого развития и вовне: старается работать только с теми партнерами и контрагентами, которые соблюдают права человека, ведут этичный бизнес.

Вся эта работа приводит к тому, что социальная составляющая в деятельности компании усиливается. Совершенствуется уровень корпоративного управления в области устойчивого развития — например, регулярно проводятся заседания Зеленого комитета, вводятся все новые экологические инициативы. Этим и обусловлено повышение ESG-рейтинга ООО «Ак Барс Страхование» до уровня «А2.esg».

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