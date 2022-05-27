КФУ и Ташкентский педагогический университет займутся совместными программами по педагогике

Казанский федеральный университет посетила делегация Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. Участники приехали на восьмой Международный форум по педагогическому образованию, проходящий в стенах КФУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На встрече стороны обсудили направления, по которым осуществляется сотрудничество двух вузов. В конце они подписали договор о реализации совместной программы магистратуры по направлению подготовки «Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)» и «Педагогическое образование (педагогика и психология начального образования)». Ее реализация начнется с 1 сентября 2022 года с использованием сетевой формы. Обучение пройдет на русском языке.

Ташкентский педагогический университет является ведущим педагогическим учебным заведением Узбекистана. В нем проходят обучение 24 тысячи студентов. Вуз активно сотрудничает с учебными заведениями Белоруссии. КФУ выступает его основным партнером в России.

В середине мая Казанская государственная консерватория имени Н. Жиганова и Бакинская музыкальная академия имени У. Гаджибейли заключили меморандум о сотрудничестве, позволяющий проводить совместные научные конференции, концерты, фестивали, конкурсы и мастер-классы. Студенты и преподаватели смогут воспользоваться учебно-методической литературой обоих вузов и обмениваться опытом в процессе работы студенческих научных объединений и академических программ.

Дарья Акимова