Казанская консерватория и Бакинская музыкальная академия заключили меморандум о сотрудничестве

В субботу в Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова состоялся круглый стол «Тюркская музыка в современном мире», посвященный 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией и 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте вуза.

Форум прошел в онлайн-формате с участием ведущих специалистов Казанской консерватории и Бакинской музыкальной академии имени У. Гаджибейли. На нем вузы заключили меморандум о сотрудничестве, позволяющий проводить совместные научные конференции, семинары, концерты, фестивали, конкурсы и мастер-классы. Студенты и преподаватели смогут воспользоваться изданиями учебно-методической литературы обоих вузов, а также обмениваться опытом в процессе работы студенческих научных объединений и академических программ.

И.о. ректора Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев отметил большую важность культурных связей Татарстана и Азербайджана. Он выразил надежду, что прошедший форум является лишь началом плодотворного сотрудничества.

Бакинская музыкальная академия Фото: wikipedia.org

В октябре прошлого года Казанская консерватория и Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма заключили соглашение о сотрудничестве. В планах у вузов было сотрудничество в культурно-просветительской, научно-образовательной, творческой и спортивно-оздоровительной сферах.



Дарья Акимова