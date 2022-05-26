В МИД предостерегли Запад от поставок Украине оружия, способного атаковать территорию России

Россия предостерегает Запад от поставок Украине оружия, способного атаковать российскую территорию. Это станет серьезным шагом к неприемлемой эскалации, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

— Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это, — добавил министр.

Фото: скриншот видео Минобороны России

По словам Лаврова, Запад призвал нанести России поражение на поле боя, для этого необходимо «накачивать вооружениями украинских националистов». Речь идет в том числе об оружии, способном доставать до российской территории, передает «РИА Новости».



Сегодня в Минобороны России сообщили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполя. По данным ведомства, в гавани по-прежнему остаются шесть иностранных сухогрузов, среди которых «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама) и другие.

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Диана Жиленкова