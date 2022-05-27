На капремонт здания Нурлатского районного суда в Татарстане выделят 2,4 млн рублей

Управление Судебного департамента в Татарстане объявило тендер на выборочный капитальный ремонт здания Нурлатского районного суда. На эти цели предусмотрели 2,4 млн рублей.

В стоимость работ включены отбивка штукатурки, очистка фасадов от известковой окраски, демонтаж кровли, устройство слуховых окон и плинтусов, ремонт ступеней, смена обоев и керамогранитных плит, выравнивание внутренних поверхностей и др.

Фото: Илья Репин (архив)

Оказать услугу необходимо в течение 40 дней. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июня. Подрядчика определят на следующий день.

В апреле стало известно, что в Татарстане на капремонт 19 административных зданий выделят почти 80 млн рублей. Работы планируют завершить до 1 декабря текущего года.



Диана Жиленкова