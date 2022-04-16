В Татарстане на капремонт 19 административных зданий выделят почти 80 млн рублей
Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на проведение капитального ремонта 19 объектов. Начальная цена договора — 79,9 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.
- Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана: Казань, ул. Вишневского, 26.
- «Татаркино»: Казань, ул. Петра Алексеева, 3.
- Пожарное депо в Богатых Сабах.
- Здание по улице Ленина, 1 в поселке Уруссу Ютазинского района.
- Управление Росреестра по Татарстану: Казань, пр. Ямашева, 82.
- Здание, расположенное по адресу: Агрыз, ул. Карла Маркса, 74 для размещения филиала Многопрофильного центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане.
Кроме того, также в списке указаны 12 отделов филиалов Россельхозцентра, расположенные в различных районах республики.
Работы необходимо выполнить до 1 декабря текущего года. Заявки на участие принимаются до 21 апреля. Подрядчика определят 25 апреля.
Также в этом году в Татарстане запланирован капремонт 141 объекта образования. На эти цели предусмотрели свыше 5,5 млрд рублей. Еще 394 млн рублей выделили на капремонт шести детских оздоровительных лагерей.
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