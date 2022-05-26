Курская область вновь подверглась обстрелу со стороны Украины

Около территории населенных пунктов Нижнемахово и Воробжа в Курской области прозвучали «хлопки». Об этом писал в своем telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, окраина села Воробжа подверглась обстрелу со стороны Украины. Пострадавших среди мирных граждан нет, передает «РИА Новости».

— Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе зданию школы — в нем выбило стекла, — уточнил губернатор.

На прошлой неделе Следком России начал заниматься расследованием очередных фактов обстрелов со стороны Украины двух приграничных сел в Белгородской и Курской областях. Тогда из минометов обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе Курской области.



Татьяна Леухина