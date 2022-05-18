Следком России займется проверкой обстрелов со стороны ВСУ Белгородской и Курской областей

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России по поручению своего председателя Александра Бастрыкина займется расследованием очередных фактов обстрелов со стороны Украины двух приграничных сел в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает RT.

По информации Следкома, 18 мая село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате один человек пострадал, есть разрушения. Также сегодня со стороны Украины из минометов обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Отмечается, что оба населенных пункта до этого уже подвергались обстрелам.

Следователи СК установят обстоятельства всех перечисленных преступлений. Причастных к ним привлекут к уголовной ответственности.

Фото: sledcom.ru

16 мая сообщалось, что Следком расследует обстоятельства гибели жителя Чернобаевки в результате обстрела ВСУ. Тогда погиб 84-летний местный житель.

Дарья Акимова