В Казани утвердили нормы расходов на проведение спортивных соревнований

Власти Казани утвердили нормы расходов на проведение спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов и других мероприятий по физической культуре и спорту. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Во время проведения массовых физкультурно-спортивных соревнований

и мероприятий (спартакиады, универсиады) норма расходов на одного человека на один день составляет до 365 рублей. Во время чемпионатов, первенств, кубков Казани и Татарстана и учебно-тренировочных сборов норма на спортсмена в день составит до 425 рублей.

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В день проведения всероссийских соревнований и учебно-тренировочных сборов к ним на человека выделят до 730 рублей, во время проведения международных соревнований и тренировочных мероприятий к ним по неолимпийским и непаралимпийским видам спорта — до 785 рублей и до 850 рублей — по олимпийским и паралимпийским видам спорта.



В марте министр спорта РТ Владимир Леонов анонсировал проведение в Казани трех турниров по водным видам спорта под названием «Кубок дружбы». Ожидается, что соревнования пройдут летом, осенью и в декабре.



Татьяна Леухина