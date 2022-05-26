Ак Барс Банк совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ провел круглый стол на тему зеленых закупок

Ак Барс Банк совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ провел круглый стол на тему интеграции принципов устойчивого развития в закупочную деятельность государства и корпораций.

В ходе мероприятия участники-организаторы объявили о формировании на базе Ак Барс Банка и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан центра компетенций по переходу отделов закупок крупнейших корпораций республики на модель зеленых закупок с целью снижения углеродного следа.

Центр компетенций будет формировать рекомендации, основанные на лучших глобальных практиках, верифицировать подходы и формировать методологию, опираясь на российские реалии.

Спикеры обсудили актуальность ESG-повестки в глобальном масштабе, интеграции на уровне банков, риски несвоевременного реагирования на регуляторные изменения ESG, переориентацию логистических цепочек на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и основные тренды развития ESG-повестки в цепочках поставок. Были рассмотрены способы обеспечения устойчивости развития «зеленых» закупок, особое внимание уделили разбору текущих требований к ESG-политикам компаний-экспортеров в страны АТР.

На круглом столе были рассмотрены принципиальные требования и шаги отечественного бизнеса по встраиванию в устойчивые цепочки поставок АТР, выделены ключевые критерии формирования системы зеленых закупок. Отдельно изучили участие в цепочке поставок российских компаний, со сформированными ESG-критериями как к поставкам на внутреннем рынке, так и для экспортного рынка.

В мероприятии приняли участие крупные компании Татарстана — КАМАЗ, «Нэфис Косметикс», АО «Татнефтехиминвест-холдинг», МУП «Водоканал», АО «Казанский жировой комбинат», Особая экономическая зона и университет Иннополис, представители учебных государственных учреждений республики — ФГБОУ ВО «КНИТУ» и ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет».

Встречи с крупнейшими компаниями республики Ак Барс Банк совместно с Минэкологии РТ планируют проводить систематически, чтобы делиться наработанными компетенциями.



ПАО «АК БАРС» БАНК

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