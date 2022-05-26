«Спутник V» показал высокую защиту против «омикрона»

Фото: Максим Платонов

Вакцина против коронавируса «Спутник V» показала высокую защиту против «Омикрона» по результатам исследования Института Спалланцани в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Сравнительное исследование проведено совместной командой ученых Института и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Согласно его результатам, «Спутник V» продемонстрировала более высокий титр вируснейтрализующих антител к «омикрону» по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше — через три месяца после вакцинации).

Отмечается, что данный эксперимент проводился в равных лабораторных условиях на основе сопоставимых образцов сыворотки крови людей, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител. В рамках выборки образцов с наивысшими 25% показателями RBD-специфических IgG, у 100% вакцинированных российской вакциной были зафиксированы антитела, нейтрализующие «омикрон», по сравнению с 83,3% у сделавших прививку препаратом Pfizer.

Фото: Максим Платонов

21 мая стало известно, что в России остановили производство вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Причиной стало отсутствие заявок на данные препараты от регионов страны, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, заявки поступают только на «Спутник V». Как отметил Горелов, специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о необходимости ревакцинации от COVID-19.



Максим Кокунин