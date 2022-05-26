В Казани владельцы рекламных конструкций получат отсрочку платежей за их установку на год

В Казани владельцам рекламных конструкций продлили предоставление отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию объектов на территории города за I, II, III, IV кварталы 2022 года. Документ опубликован в сборнике документов мэрии города.



По документу, оплата будет осуществляться по следующему графику: до 30 апреля 2023 года — 30%, до 31 мая 2023 года — 20%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

О данной мере поддержки власти Казани приняли решение в апреле. Ежемесячный мониторинг заполняемости рекламных конструкций коммерческой рекламой показывал, что загрузка рекламных площадей с 50-60% в марте снизилась до 30-40% в апреле.



Татьяна Леухина