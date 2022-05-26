В Нижнекамске ведут работы по устройству велосипедных дорожек в рамках нацпроекта

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Нижнекамске ведутся работы по устройству велосипедных дорожек в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Работы проходят по проспекту Химиков на участках от улицы Корабельная до улицы Южная и от улицы Менделеева до проспекта Вахитова. Ширина дорожек составит 2,2 метра. Отмечается, что они обеспечат комфортное и безопасное передвижение для велосипедистов.

Кроме того, в городе начался капитальный ремонт проспекта Химиков — участка автомобильной дороги от улицы Корабельная до улицы Южная протяженностью 1,4 км. Также в этом году планируется капитальный ремонт от улицы Корабельная до проспекта Химиков.

Фото: wikimapia.org

В марте сообщалось, что в Татарстане к ремонту дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют привлечь более десяти подрядных региональных организаций. Среди них — АО «Татавтодор», ОАО «Алексеевсдорстрой», ООО «Татнефтедор», ОАО «Каздорстрой», ООО «Волгадорстрой», ООО «Волга-Автодор» и др.



Дарья Акимова