В некоторых домах Авиастроительного района Казани из-за аварии отключили свет

В жилых домах по улице Лядова в Авиастроительном районе Казани из-за аварии отключили свет. Как выяснило «Реальное время», на месте работают специалисты «Сетевых линий».

По словам местных жителей, свет отключили еще примерно в четыре часа дня. Из-за аварии без электричества также остались жильцы домов по улицам Белинского и Тэцевской.

Фото: pxhere.com

В ГУ МЧС России по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что данными об аварии не располагают.

В апреле в центре столицы Татарстана также отключили свет из-за аварии. На место направили бригаду специалистов. Подачу электричества обещали возобновить через 3—4 часа, однако в результате свет дали раньше — спустя час после отключения.

Диана Жиленкова