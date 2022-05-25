В 205 социальных учреждениях Казани подключили отопление

Из-за холодной погоды в 205 социальных учреждениях Казани возобновлена подача тепла. Это детские сады, больницы и роддома, рассказал руководитель исполкома города Ильгизар Гайфуллин.

Напомним, отопительный сезон завершился в столице Татарстана 28 апреля. Властям города до устойчивого установления температурного режима необходимо было обеспечить готовность источников тепла и систем центрального отопления к работе в случае резких похолоданий.

Фото: realnoevremya.ru

Вместе с завершением отопительного сезона в целом по республике наблюдалось ухудшение погодных условий. Как рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, нынешняя весна выдалась аномальной. По его словам, последний холодный май наблюдался еще 22 года назад — в 1999 году.



Радифа Мингалева