Форвард УНИКСа Хезоня опроверг информацию о своем переходе в «Реал»

Форвард казанского баскетбольного клуба УНИКС Марио Хезоня выступил с опровержением слухов о своем переходе в мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона. Напомним, ранее в испанских СМИ появилась информация, якобы хорватский баскетболист уже согласовал контракт со «сливочными».

«Лично я ни с кем не разговаривал. Знаю, что ходили подобные слухи после нашего исключения из Евролиги, и, вероятно, ряд клубов, в том числе участников «Финала четырех», проявляли ко мне интерес, чтобы подписать на концовку сезона или на следующий сезон. Но я не слышал об этом и даже рад, что никуда не перешел, потому что искренне хотел выиграть чемпионат Единой Лиги ВТБ и завершить сезон в Казани.



Мои менеджеры и агенты никогда не говорили со мной о других предложениях, потому что знали, что я хотел остаться с командой, тренерским штабом и нашим клубом. УНИКС дал мне очень многое. В этом сезоне я выполнял лидерские функции. Поэтому на правах лидера не имел морального права просто исчезнуть и покинуть клуб. Посмотрим, что произойдет летом, но на данный момент я ни с кем не вел переговоров и полностью сосредоточен на серии с «Локомотивом-Кубанью», — приводит слова хорватского форварда пресс-служба казанского УНИКСа.







В нынешнем сезоне Марио Хезоня сыграл за казанский клуб 29 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру набирал 19,0 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,0 передачи. Хорват был признан самым ценным игроком «регулярки».

Эрик Добролюбов