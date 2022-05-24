Источник: Хезоня перейдет из УНИКСа в мадридский «Реал»

Хорватский форвард УНИКСа Марио Хезоня перейдет в мадридский «Реал». Испанское издание Relevo сообщает, что баскетболист и мадридцы уже согласовали контракт. Об интересе со стороны «Реала» к Хезонье сообщалось и годом ранее, однако и клуб, и игрок тогда не смогли договориться о контракте.



В нынешнем сезоне игрок провел 26 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 18,7 очка, 7,5 подбора, 3,2 передачи и 2 перехвата. По итогам регулярного чемпионата Хезоня был признан MVP турнира.

Ранее Хезоня уже выступал в чемпионате Испании. С 2012 по 2015 годы он защищал цвета главного конкурента «Реала», каталонской «Барселоны». После этого хорват 5 лет выступал в НБА (2015—2020) и провел один сезон в греческом «Панатинаикосе».

В нынешнем розыгрыше Евролиги «Реал» дошел до «Финала четырех», где уступил турецкому «Анадолу Эфесу» в решающем матче (57:58). УНИКС же выбыл из розыгрыша Евролиги-2022 по решению лиги после начала украинских событий.

фото: unics.ru

Эрик Добролюбов