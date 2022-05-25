Программа модернизации инфраструктуры обращения с ТКО в западной зоне Татарстана выполнена лишь на 10%

Фото: Максим Платонов (архив)

К началу мая инвестиционная программа по модернизации инфраструктуры для обращения с отходами Западной зоны исполнена региональным оператором «УК «ПЖКХ» всего на 10%, констатировали сегодня на заседании штаба ТКО при Госкомитете РТ по тарифам. После двух лет ее исполнения за счет собственных источников «УК «ПЖКХ» добилось включения расходов на строительство новых объектов в тариф на сбор, вывоз и утилизацию ТКО, что «капитализировало» трехлетнюю инвестпрограмму дополнительно на 400 млн рублей. Низкий уровень исполнения связан с трудностями по выделению земельных участков: «УК «ПЖКХ» собирается просить президента РТ найти землю в Зеленодольском районе.



Об исполнении инвестиционной программы по модернизации инфраструктуры обращения с отходами Западной зоны отчитывались представители «УК «ПЖКХ» на заседании штаба ТКО при Госкомитете РТ по тарифам. В этом году региональный оператор планирует сдать в эксплуатацию вторую очередь полигона «Восточный» предварительной стоимостью 427,6 млн рублей, а также приступить к подготовительным работам по строительству трех межмуниципальных полигонов — в Алексеевском, Арском и Верхнеуслонском районах и крупнейшего мусоросортировочного комплекса в Зеленодольском районе Татарстана. Их запуск запланирован на конец 2023 года. Предварительно инвестиционная программа на 2019—2023 годы была утверждена в 505,8 млн рублей. Однако она, скорее всего, будет существенно корректироваться в связи с ростом стоимости строительных материалов и оборудования, уточнил позднее «Реальному времени» гендиректор компании Сергей Богатов.



Впрочем, судьбоносная корректировка инвестпрограммы уже проведена. Как пояснила первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Лариса Хабибуллина, с этого года программа финансируется за счет тарифной выручки регоператора, что обязывает его отчитываться перед государством. По ее словам, первые два года «УК «ПЖКХ» осуществляло финансирование за счет собственных средств, а с этого года расходы на выполнение включены в тариф на сбор, вывоз и утилизацию ТКО.

Гендиректор компании Сергей Богатов пояснил, что софинансирование составит около 400 млн рублей и позволит выполнить строительство инфраструктурных объектов в срок. По его мнению, окончательная стоимость инвестпрограммы будет гораздо выше, а тарифная выручка станет одним из опорных источников. Удорожание сметной стоимости связано с ужесточением экологических и санитарных требований, а новые объекты позволят охватить 100% населенных пунктов системой сбора и вывоза мусора, пояснил он.

На заседании стало известно, что инвестиционная программа по модернизации инфраструктуры для обращения с отходами Западной зоны исполнена «УК «ПЖКХ» всего на 10%. По сути, выполнены лишь проектные работы. «Пока сосредоточены на второй очереди полигона «Восточный», — заметила первый зампред Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина. И действительно, по этому объекту завершено прохождение госэкспертизы и выдано разрешение на строительство, сообщил «Реальному времени» Сергей Богатов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Низкий старт инвестпрограммы связан с трудностями по выделению земельных участков по строительство полигонов, пожаловались представители «УК «ПЖКХ». По их словам, земельный участок под полигон выделен лишь в Алексеевском районе, в Арском необходимо переводить из категории земли сельхозназначения в промышленные. И почти невозможно найти участок под строительство мусоросортировочного комплекса в Зеленодольском районе. По своей мощности комплекс должен стать самым крупным в Татарстане. 15% отходов будет направляться на вторичную переработку, 15% — на техкомпост для дорожного строительства, а остальное — на утилизацию в МСЗ. «УК «ПЖКХ» собирается просить президента РТ найти землю в Зеленодольском районе, сообщили представители компании.

На фоне неопределенного положения со строительством МСЗ в Татарстане муниципальные власти расширяют мощности по захоронению действующих полигонов. Глава МУП «Волжанка» из Верхнего Услона Александр Сергеев сообщил, что готовится подать заявку на включение в тариф 2023 года открытие законсервированного полигона. Он даст дополнительно 160 тыс. кубометров захоронения. Одновременно с ним Сергеев заявил о готовности расширить полигон в Лениногорском районе. Как отметила первый заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по тарифам Лариса Хабибуллина, из-за остановки строительства МЗС заявки на расширение полигонов будут поступать, так как действующие карты рассчитаны до 2024 года.

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Луиза Игнатьева