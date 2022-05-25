В Казани с 15 июня аудиоспектакль «Ночной трамвай» начнут показывать по средам

Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

В Казани с 15 июня аудиоспектакль «Ночной трамвай» начнут показывать по средам в 23.00, об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Спектакль будет ставиться в трамвае №5а, который курсирует по кольцевому маршруту от остановки «Станция метро «Проспект Победы».

Каждый из пассажиров получает наушники, в которых звучит текст пьесы Зои Рутер, исполненной актерами Казанского государственного театра юного зрителя. Спектакль рассчитан на зрителей от 18 лет, а его продолжительность составляет 1 час 30 минут. Декорациями становятся виды ночного города — парк Победы, окрестности ДК химиков, Ягодной слободы, Нижнего и Среднего Кабана, а также РКБ.

Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

Отмечается, что 12 июня данному проекту исполняется ровно год. Спектакль является совместной работой Казанского ТЮЗа и МУП «Метроэлектротранс».

С самого первого дня запуска спектакль ставился по пятницам. Последний рейс трамвая, преображающегося в театр, намеренно стартовал не в центре города, а в спальном районе. Как объясняет режиссер Радион Букаев, так пытались расширить границы культурной Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин