В Татарстане в следующем году появятся 13 новых пляжей для купания

В Татарстане в 2022 году планируется создать 13 новых пляжей в 10 муниципальных образованиях республики. Об этом сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

В 2020—2021 годах на территории республики создали 14 пляжей, которые находятся в Лаишевском, Камско-Устьинском, Алексеевском, Апастовском, Бугульминском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Кукморском, Новошешминском, Спасском, Тетюшском, Зеленодольском, Муслюмовском, Мензелинском районах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В следующем году пляжи появятся на территории Алькеевского, Лениногорского, Нурлатского, Чистопольского, Ютазинского, Спасского, Высокогорского, Зеленодольского, Буинского, Верхнеуслонского районов, передает пресс-служба МЧС РТ.

В начале сентября в Мамадыше открыли современный пляжный комплекс с саунами и бассейном.



В начале июля замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщала, что санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть пляжей: в Альметьевске, Заинске, Мамадыше, Нижнекамске, Зеленодольске и Мензелинске.



Татьяна Леухина