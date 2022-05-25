В Лениногорском районе Татарстана произошел пожар в частном доме

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

24 мая в селе Кузьминовка Лениногорского района Татарстана произошел пожар в частном доме по адресу улица Школьная, 20. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарная бригада, прибыв на место, обнаружила, что загорелись вещи и мебель в одноэтажном бревенчатом жилом доме. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 3 кв. метра. В здании обнаружены тела мужчины 1970 года рождения и женщины 1974 года рождения.

Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

22 мая сообщалось, что в одном из многоквартирных домов по улице Гагарина в Нижнекамске произошел пожар. На место прибыли пожарные и обнаружили в квартире мужчину. У него были ожоги головы, рук и дыхательных путей 2 и 3 степени. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, его госпитализировали в Нижнекамскую ЦРБ.

Дарья Акимова