«Сердца» под Кремлем не попали в список на восстановление цветочных фигур

В Казани начали восстанавливать цветочные фигуры, но «Сердец» под Казанским кремлем в списке нет. Такими данными с «Реальным временем» поделились в пресс-службе мэрии города. Из муниципального бюджета на эти цели выделено 55,5 млн рублей.

— В этом году в Казани цветами украсят 59 улиц площадью около 19 тыс. кв. м. Всего на цветочно-ландшафтное оформление города выделено 55,5 млн рублей, — сообщили в мэрии.

Фото: kzn.ru

Всего в Казани планируют восстановить 24 фигуры, которые объединены в 20 композиций.

Артем Гафаров