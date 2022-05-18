Казанца обвинили в избиении незнакомца — потерпевший умер в больнице

40-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Казани обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, все случилось 6 мая этого года. Обвиняемый пришел в бар «24 часа» по улице Ломжинской и стал распивать спиртные напитки. Спустя время он вышел в тамбур, где спал пьяный 38-летний потерпевший. Обвиняемый решил разбудить мужчину. Он нанес ему множественные удары ногами по голове и животу, после чего попытался вытащить его на улицу и не смог. Казанец снова избил потерпевшего, а потом вызвал скорую помощь. Потерпевший спустя несколько дней скончался в больнице от полученных травм.

Обвиняемый признал причастность к совершению преступления частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле Следственные органы СК России по Татарстану задержали 46-летнего жителя Альметьевского района, подозреваемого в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Он пытался убить знакомого, открыв конфорки газовой плиты.

Маргарита Головатенко