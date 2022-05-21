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Из Казани в Сочи запустят новые авиарейсы

14:20, 21.05.2022
Из Казани в Сочи запустят новые авиарейсы
Фото: Максим Платонов

С 1 июня «Аэрофлот» запустит новые ежедневные регулярные рейсы по маршруту Казань — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Самолеты будут вылетать из Сочи в 11:00, из Казани — в 15:35. Длительность перелета составит 3,5 часа. Время в Сочи совпадает с московским, однако в расписании возможны изменения.

Напомним, с 23 апреля из Казани запустили авиарейсы в Минеральные Воды (по четвергам и субботам) и Сочи (по четвергам и воскресеньям).

БизнесТранспорт Татарстан

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