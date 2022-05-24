Минэкологии Татарстана сообщило о повышении уровня воды в Куйбышевском водохранилище

Фото: Ринат Назметдинов

По состоянию на 24 мая, резкого подъема или снижения уровня воды в реках, входящих в бассейн рек Волги и Камы, не наблюдается. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

Уровень реки Казанки, зафиксированный в гидрологическом пункте «Арск», составляет чуть ниже 0,9 м. Максимальное значение — 1 м — наблюдалось в период с 18 по 19 мая.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» на 24 мая, на волжском участке Куйбышевского водохранилища глубина в районе гидрологического пункта «Верхний Услон» составила 7,1 метра. В районе гидрологического пункта «Мост Миллениум» на реке Казанке уровень воды достиг 1,3 метра. Показатели глубины в других гидрологических пунктах также ежедневно увеличиваются.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии РТ, уровень Куйбышевского водохранилища по гидропосту Верхний Услон на 23 мая составлял 51,85 м БС (Балтийской системы). За сутки уровень повысился на 12 см.

Еще в середине мая в Татарстане предложили сократить особый режим работы гидроузлов Куйбышевского водохранилища в связи с критическим снижением в нем уровня воды. С такой инициативой на заседании рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов водохранилищ для сохранения молодняка отнерестившейся рыбы выступал глава Минэкологии республики Александр Шадриков.



Татьяна Леухина