В систему первичного медицинского звена Татарстана в этом году вложат 7,5 млрд рублей

В рамках реализации федеральных и республиканских программ на модернизацию первичного медицинского звена в Татарстане направят более 7,5 млрд рублей. На эти средства будет построено 65 и капитально отремонтировано 90 объектов здравоохранения. Об этом на специальном брифинге сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, будет закуплено свыше 1,2 тысячи единиц медоборудования на сумму почти в 1,1 млрд руб. Для центральных районных больниц будет приобретено 12 компьютерных томографов, 18 флюорографов, 8 маммографов, 15 рентген-аппаратов стационарных и 4 рентген-аппарата, 10 стационарных и 5 портативных УЗИ-аппаратов, сообщил глава республиканского Минздрава Марат Садыков. Также он отметил, что рисков для поставок оборудования нет:

— В 2022 году санкционная война против России никак не повлияет на цену дорогостоящего оборудования — конкурсы сыграны, цены — 21-го года. Есть вопрос только по увеличению сроков поставки в связи с изменением логистики. Мы прорабатываем вопросы с дружественными России странами — Турцией, Казахстаном, Арменией и другими.

Сегодня Садыков анонсировал строительство корпуса по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в Казани. Там же будет работать трансплантационное отделение.



Ангелина Панченко