«СМИ меня демонизируют»: казанского экс-судью предлагают посадить на 13 лет за наркотики

Сегодня в Зеленодольском горсуде стартовали прения по делу о покушении на наркосбыт, прокурор предложил отправить бывшего мирового судью из Казани Айдара Хадиуллина на 13 лет в колонию строгого режима и наказать его штрафом в 700 тысяч рублей, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



В качестве дополнительного наказания отставному представителю мировой юстиции гособвинитель предложил лишить его права в течение 20 лет занимать должности на государственной службе. Это рекордный для Татарстана срок.

Для признавшего вину Фархата Сафиуллина, бывшего сотрудника МЧС, гособвинитель запросил наказание в 9 лет колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч и лишением доступа к госслужбе на 13 лет.

Напомним, по версии обвинения, не позднее 16 мая 2020 года (точная дата не установлена) неустановленные лица, а также ранее знакомые между собой мировой судья Хадиуллин и пожарный Сафиуллин вступили в преступный сговор на совершение незаконного наркосбыта в крупном размере. Действовали из корысти, используя для конспирации веб-портал Hydra и мессенджер Vipole. Неустановленные следствием лица должны были поместить в тайник расфасованную крупную партию, а казанцы Хадиуллин и Сафиуллин — забрать ее и оставить «наркозакладки» в оборудованных ими же тайниках на территории Волжска и Зеленодольска, а затем передать адреса тайников на портале Hydra неустановленным потребителям за отдельную плату, полагают в СК и прокуратуре.

16 мая 2020-го машину Сафиуллина и его самого задержали на дороге — после посещения тайника. В сумке пассажира — Хадиуллина силовики обнаружили пакет с 80 свертками мефедрона. Через два дня мировой судья ушел в отставку, а через год был привлечен к уголовной ответственности. Для этого понадобилось личное представление главы Следкома РФ Александра Бастрыкина и согласие Высшей квалифколлегии судей РФ.

На следствии Айдар Хадиуллин показаний не давал. В суде изложил свою версию. Сегодня в прениях заявил, что дело сфабриковано, Сафиуллин его оговаривает, а средства массовой информации «демонизируют». Адвокат экс-судьи Марина Любушкина настаивала на полном оправдании своего клиента. Кроме того, защита подчеркивала — запрашиваемый стороной обвинения срок практически максимален за незавершенное преступление. Санкция за наркосбыт предусматривает до 15 лет колонии строгого режима.

В защиту Фархата Сафиуллина его адвокат Айдар Закиров просил назначить наказание условно, либо ниже низшего предела, либо ограничиться уже отбытыми в СИЗО двумя годами.