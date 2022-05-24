Минфин Татарстана не будет проводить финансовые проверки до 1 января 2023 года

Минфин Татарстана приостановил проведение финансовых проверок до 1 января 2023 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Министерство не будет проводить проверки главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе муниципальных заказчиков до начала следующего года, отмечается в документе.

Однако это не распространяется на проверки, проводимые по поручениям президента Татарстана, республиканского Кабмина, и по требованию других региональных правоохранительных ведомств.

Вчера сообщалось, что Татарстан оказался на четвертом месте среди регионов с наименьшим давлением на бизнес. За год республика переместилась в этом рейтинге с 60-го места, совершив резкий рывок. В марте в Общественной палате Татарстана обсуждались меры поддержки предпринимателей в условиях санкций. Участники встречи обсуждали отмену маркировки, мораторий на проверки, рентабельность льготных процентов по кредитам.

Маргарита Головатенко