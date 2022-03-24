В Общественной палате Татарстана обсудили меры поддержки предпринимателей в условиях санкций — видео

В Общественной палате Татарстана сегодня обсуждались меры поддержки предпринимателей в условиях санкций. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Участники встречи обсудили отмены маркировки, мораторий на проверки, рентабельность льготных процентов по кредитам.

Ранее предприниматели Татарстана направили в адрес уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей жалобы на невозможность покупки товаров, необходимых для предпринимательских нужд — сахара, муки, кассовой ленты и так далее. Всего с 1 по 23 марта на горячую линию поступило 157 устных и 29 письменных обращений от предпринимателей.



В понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с предпринимателями и обсудил специфику работы в условиях санкций западных стран. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина