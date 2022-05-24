Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 31 мая

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлевается до 03.45 по мск 31 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные российские аэропорты продолжают работу в штатном режиме.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям страны использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Росавиация продлевала режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной части России до 19 мая. Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

20 мая правительство России удвоило объем средств для компенсации расходов аэропортов южной и центральной частей страны, куда ограничили полеты из-за обстановки на Украине. Им направят более 1,5 млрд рублей.



Дарья Акимова