Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга до 19 мая
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной части России до 03.45 по мск 19 мая, сообщает RT.
Полеты ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Росавиация рекомендует авиакомпаниям из России пользоваться альтернативными маршрутами через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее Росавиация продлевала ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 мая. Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
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