Путин поручил к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года

Президент России Владимир Путин к 1 августа поручил правительству утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это необходимо для обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов по нему. Северный морской путь представляет собой самый короткий морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Также глава государства велел подготовить к 15 июля законопроект о передаче госкорпорации «Росатом» централизованных полномочий по управлению путем, к марту 2023 года — законопроект, регулирующий завоз товаров для жителей Крайнего Севера.

Помимо этого, в этом году кабмину поручено завершить работы по строительству, испытаниям и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», а также начать работы по строительству железнодорожного Северного широтного хода на всех участках данного строительства.

Фото: nsra.ru

Весной прошлого года президент России поручил продолжить проводить комплексные арктические экспедиции для изучения и освоения Крайнего Севера. По его словам, это позволит обеспечить России военную безопасность.

Дарья Акимова