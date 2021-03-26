Путин поручил продолжать изучение и освоение Крайнего Севера
Президент РФ Владимир Путин поручил продолжить проводить комплексные арктические экспедиции для изучения и освоения Крайнего Севера. Это позволит обеспечить России военную безопасность, сообщает ТАСС.
Российский Военно-морской флот способен действовать в суровых северных широтах — это продемонстрировали учебно-боевые научные исследования, сообщил Путин после доклада главкома Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Николая Евменова об итогах комплексной арктической экспедиции «Умка-2021».
Президент отметил, что экипажи подлодок, военных самолетов и тактических мотострелковых подразделений «показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики».
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