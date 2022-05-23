Основателю Finiko Кириллу Доронину продлили арест

Мещанский районный суд Москвы продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину. Об этом сообщается на сайте суда.

Следствие просило продлить ему срок ареста еще на два месяца. Суд ходатайство удовлетворил. Доронин остается в СИЗО до 30 июля.

Фото: Ирина Плотникова (архив)

В апреле стало известно, что под стражу до 20 июня взят Андрей Галущенко, первый «вице-президент» проекта Finiko. Тогда же заключили под стражу еще двух фигуранток дела Finiko — Екатерину Казачкову, которую называли личным помощником основателя проекта Кирилла Доронина, и Алену Ларионову.



Напомним, расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере началось летом 2021 года. Уже осенью четырех арестованных казанцев этапировали в Москву, поскольку к расследованию «ввиду транснационального характера дела» подключился центральный аппарат МВД РФ. На момент предъявления обвинения в нем фигурировал ущерб свыше 250 млн рублей.

Дарья Акимова