Новости технологий

02:18 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Казанский научный центр поставят комплекс для физических исследований на сумму 70 млн рублей

01:30, 24.05.2022
В Казанский научный центр поставят комплекс для физических исследований на сумму 70 млн рублей
Фото: mon.tatarstan.ru

Казанский научный центр Российской академии наук объявил тендер на поставку комплекса для исследования физических свойств на сумму 70 млн рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

В список поставляемой продукции входит: гелиевый криостат; сверхпроводящий магнит; модуль вибрационного магнитометра; синхронный усилитель с диапазоном до 5 МГЦ, а также различные комплектующие.

Отмечается, что исполнитель должен помимо доставки также заняться упаковкой, маркировкой, разгрузкой, а также установкой и обучением сотрудников заказчика. Финансирование осуществляется за счет грантов из федерального бюджета. Подать заявку можно до 31 мая, итоги подведут 2 июня.

Фото: www.flickr.com

27 февраля стало известно, что Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер о поставке оборудования для создания центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Стоимость тендера составляет 137 млн рублей. В поставку оборудования по естественнонаучным и технологическим направленностям входят: цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, экологии, физиологии и расширенный робототехнический набор.

Максим Кокунин
ТехнологииОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также