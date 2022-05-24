В Казанский научный центр поставят комплекс для физических исследований на сумму 70 млн рублей

Казанский научный центр Российской академии наук объявил тендер на поставку комплекса для исследования физических свойств на сумму 70 млн рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.



В список поставляемой продукции входит: гелиевый криостат; сверхпроводящий магнит; модуль вибрационного магнитометра; синхронный усилитель с диапазоном до 5 МГЦ, а также различные комплектующие.

Отмечается, что исполнитель должен помимо доставки также заняться упаковкой, маркировкой, разгрузкой, а также установкой и обучением сотрудников заказчика. Финансирование осуществляется за счет грантов из федерального бюджета. Подать заявку можно до 31 мая, итоги подведут 2 июня.

Фото: www.flickr.com

27 февраля стало известно, что Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер о поставке оборудования для создания центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Стоимость тендера составляет 137 млн рублей. В поставку оборудования по естественнонаучным и технологическим направленностям входят: цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, экологии, физиологии и расширенный робототехнический набор.

Максим Кокунин